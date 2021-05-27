Usta isim Gönül Dağı'na katıldı! Sürpriz bir gelişme ortaya çıktı

Komik heyecan ve bir o kadar da duygu dolu sahneleriyle büyük ilgiyle izlenen Gönül Dağı dizisi sezon finali yapıyor.

Anadolu insanının güzelliklerini yansıtan sevilen dizi 30. Bölümle sezon finali yapacak.

Sevilen dizi muhteşem bir sezon finali ile ekranlara veda edecek.

Diziyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş, son bölümde usta bir ismin dizye katılacağını duyurdu.

Altuntaş, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Köprü Film'in TRT için çektiği Gönüldağı dizisi bu hafta sezon finali yapıyor. Cumartesi akşamlarına damgasını vuran dizi kurban bayramına özel bir bölüm çekecek. Eskişehir'de çekilen dizinin bayram özel bölümüne usta oyuncu Zerrin Sümer de konuk olacak" dedi.