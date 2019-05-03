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Usta hoca Ersun Yanal kararını verdi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

03 Mayıs 2019 Cuma 19:03
Usta hoca Ersun Yanal kararını verdi

Sarı-Lacivertli takımda bur zorlu 90 dakika öncesinde eksik ve cezalı oyuncuların fazlalığı, teknik ekibi kadro kurmakta zorluyor. Martin Skrtel ve Sadık Çiftpınarın cezalı olması, Serdar Azizin sakatlıktan yeni çıkıyor olması nedeni ile Ersun Yanalı bu mücadele öncesinde zor bir seçim bekliyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, hafta sonu Kasımpaşa ile oynanacak zorlu 90 dakika öncesinde savunmada yaşanan eksik ve cezalı oyuncuların fazlalığı nedeni ile kadro kurmakta zorlandı. Serdar Azizin iyileşmesi ve Kasımpaşa maçında oynayacak duruma gelmesi Ersun Yanalın elini güçlendirirken, Serdar Azizin partneri için de kararını vermiş durumda.

SERDAR AZİZİN PARTNERİ BELLİ OLDU

Ersun Yanal, Mehmet Topal ve Roman Neustädter ikilisi arasında hafta içerisinden beri analiz gerçekeleştirdi ve uzun zamandır forma şansı vermediği Rus savunma oyuncusu Roman Neustädtere, Kasımpaşa karşısında forma şansı vermeye karar verdi.

(Futbol Arena)

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 19:03
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