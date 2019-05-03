Usta hoca Ersun Yanal kararını verdi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.03 Mayıs 2019 Cuma 19:03
Sarı-Lacivertli takımda bur zorlu 90 dakika öncesinde eksik ve cezalı oyuncuların fazlalığı, teknik ekibi kadro kurmakta zorluyor. Martin Skrtel ve Sadık Çiftpınarın cezalı olması, Serdar Azizin sakatlıktan yeni çıkıyor olması nedeni ile Ersun Yanalı bu mücadele öncesinde zor bir seçim bekliyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, hafta sonu Kasımpaşa ile oynanacak zorlu 90 dakika öncesinde savunmada yaşanan eksik ve cezalı oyuncuların fazlalığı nedeni ile kadro kurmakta zorlandı. Serdar Azizin iyileşmesi ve Kasımpaşa maçında oynayacak duruma gelmesi Ersun Yanalın elini güçlendirirken, Serdar Azizin partneri için de kararını vermiş durumda.
SERDAR AZİZİN PARTNERİ BELLİ OLDU
Ersun Yanal, Mehmet Topal ve Roman Neustädter ikilisi arasında hafta içerisinden beri analiz gerçekeleştirdi ve uzun zamandır forma şansı vermediği Rus savunma oyuncusu Roman Neustädtere, Kasımpaşa karşısında forma şansı vermeye karar verdi.
(Futbol Arena)
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