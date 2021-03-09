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Spor Üst üste kötü sonuçlar sonrası Gençlerbirliği, Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı
Spor

Üst üste kötü sonuçlar sonrası Gençlerbirliği, Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı

Üst üste kötü sonuçlar sonrası başkent temsilcisi Gençlerbirliği, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 15:40:00 -
Üst üste kötü sonuçlar sonrası Gençlerbirliği, Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı

Süper Lig'de aldığı üst üste kötü sonuçlar sonrası Gençlerbirliği teknik direktörü Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Başkent ekibi Twitter adresinden resmi açıklamayı spor kamuoyu ile paylaştı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarımızı ayırdık. Altıparmak ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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