Üst üste kötü sonuçlar sonrası Gençlerbirliği, Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırdı
Üst üste kötü sonuçlar sonrası başkent temsilcisi Gençlerbirliği, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Süper Lig'de aldığı üst üste kötü sonuçlar sonrası Gençlerbirliği teknik direktörü Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Başkent ekibi Twitter adresinden resmi açıklamayı spor kamuoyu ile paylaştı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarımızı ayırdık. Altıparmak ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.