0553 313 94 23

Üst geçidin sürekli bozulmasının nedeni ortaya çıktı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mimar Sinan Bulvarı üzerinde inşa edilen ve Manisa’nın ilk yürüyen merdivenli üst geçidi olma özelliği taşıyan Şehitler ve Gaziler Yaya Üst Geçidi’nin arızası ile ilgili şikayetler üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesinden açıklama yapıldı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:56
Üst geçidin sürekli bozulmasının nedeni ortaya çıktı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mimar Sinan Bulvarı üzerinde inşa edilen ve Manisa’nın ilk yürüyen merdivenli üst geçidi olma özelliği taşıyan Şehitler ve Gaziler Yaya Üst Geçidi’nin arızası ile ilgili şikayetler üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesinden açıklama yapıldı. Güvenlik kamera görüntülerinin paylaşıldığı açıklamada, acil durdurma butonlarının tekmelendiği, el tutma bandında kayıldığı ve merdivenlerde motosiklet taşındığı gibi etkenlerin bozulmaya sebebiyet verdiğine vurgu yapıldı.


Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Şehitler ve Gaziler Yaya Üst Geçidi ile ilgili şu teknik bilgilere yer verildi: “Belediyemiz tarafından Mimar Sinan Bulvarı üzerinde Merkez İtfaiye Binası karşısında yapılan Şehitler ve Gaziler Yaya Üst Geçidi’nde 4 adet yürüyen merdiven ve 2 adet makine dairesiz asansör bulunmaktadır. Yürüyen merdivenler 15 Kw motor güçlerinde,7/24 Dış ortam şartlarında çalışabilecek, herhangi bir yönde limit noktalarını geçmesi halinde otomatik olarak durduracak emniyet tertibatlarına ve başlangıç-bitiş noktalarında birer adet olmak üzere manuel durdurulabilmesi amacı ile acil durdurma butonları bulunan, tehlikeli bir durum oluşmaması için tekrar çalışması sadece anahtar ile sağlanabilen özelliklere sahiptir. Ayrıca Makine dairesiz asansörler 1000 kg kapasitede, 2 duraklı, tam otomatik ve paslanmaz çelikten dizayn edilmiştir.”



“Tekmeleyen de var, banttan kayan da!”


Üst geçidin arıza vermesi ile ilgili kamera kayıtları izlemesi sonuçlarının kamuoyuyla paylaşıldığı açıklamada, “Bahse konu Şehitler ve Gaziler Üst Geçidi’nde yürüyen merdivenlerin sürekli arızalandığının bildirilmesi üzerine üst geçitte bulunan güvenlik kamera kayıtlarının 14 günü incelendiğinde vatandaşların tehlikeli durumlar karşısında kullanılmak üzere konulan acil durdurma butonlarına gereksiz yere basılarak durdurulduğu, yürüyen merdivenlerdeki el tutunma bandı üzerine defalarca oturulduğu ve kaydıkları, butonlara tekme atıldığı tespit edilmiştir. Bu sebeplerden dolayı el tutunma bandına aşırı yük bindiğinde sürtünmeden ve taşıma kapasitesini aştığından dolayı bozulmalar ve bantta yırtılmalar meydana gelmiştir. Banttan kaynaklı bu gibi sebepler yürüyen merdivenin güvenlik sebebiyle durmasına sebebiyet vermektedir. Ayrıca yürüyen merdivenlerde motosiklet gibi araçların taşınması esnasında darbe alarak basamak altında bulunan mekanik aksamlarında hasar görmesine sebebiyet vermektedir. Manisa halkının belediyemiz tarafından hizmete sunduğu üst geçide belirttiğimiz hususları göz önüne alarak daha dikkatli ve titiz kullanmaya önem göstermesi rica olunur” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'cü Soner Tarım'ın "sırrı" ortaya çıktı
    1. FETÖ'cü Soner Tarım'ın "sırrı" ortaya..
    2. Nallıhan Kuş Cenneti’nde iskele uzatma..
    3. Özel çocuklar at çiftliğini gezdi
    4. İstanbul Adliyesi’nde adli yıl açılış..
    5. Kum Heykellere ‘Ortadoğulu gezen..
    6. İmam Hatiplileri buluşturan kahvaltı
    7. GRAFİKLİ - A Milli Basketbol..
    8. Niğde’de 3 Bant Bilardo Turnuvası..
    9. Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda..
    10. Sulama göletinde boğulan ikinci..
    11. Dünyayı sarsan Aylan bebeğin ölümünün..
    12. Çocuklara yıl boyu eğlence
    13. Sezai Temelli sözde barış mitinginde..
    14. Havza Müftüsü son yolculuğuna uğurlandı
    15. Muğla'da Dünya Ralli Şampiyonası..
    16. Trabzonspor "üç büyükler"e geçit..
    17. "Arkas Aegean Link Regatta" renkli..
    18. İlke Özyüksel olimpiyat kotası için..
    19. Kovanlardan çıkan arılar genç kıza..
    20. Siirt polisi üniversite öğrencileriyle..
    21. Esenyurt’ta doğal gaz patlaması
    22. GRAFİKLİ - Galatasaray'ın 6...
    23. Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
    24. Aurelien Chedjou, Amiens'te
    25. Dorian Kasırgası Bahamalar’ı vurdu
    26. Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi..
    27. Kadın hızarcı, ekmeğini odundan..
    28. Napoli, Llorente'yi transfer etti
    29. Yargıtay Başkanı Cirit: "Adli yıl..
    30. Trafik kazasında ölen müftü son..
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak