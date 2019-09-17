Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek

Sezai Erhan Yeniakit.com.tr

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayısının güncellendiği son verileri açıkladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 6 Eylül 2019 verilerine göre AK Parti'nin üye sayısı 9 milyon 874 bin 843 olarak kayıtlara geçti. Yeni parti iddialarının konuşulmaya başlandığı yaz aylarında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı üye sayılarını açıklamış, 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle AK Parti'nin üye sayısı 9 milyon 931 bin 103 olarak kayıtlara geçmişti. Bu durumda 2 ayda AK Parti'nin üye sayısında 56 bin 260 üye düşüşü yaşandı.

Üye güncelleme çalışmalarımız sürüyor

YeniAkit’e konuşan AK Partili üst düzey bir yönetici, AK Parti'de son iki ayda üye sayısınındaki düşüşün sadece yeni parti kurma çalışmalarıyla ilişkilendirilmesinin yanlış olduğunu belirterek, partide üye güncelleme çalışmasının sürdüğünü ve bu kapsamda mükerrer kayıtlar ile ölüm nedeniyle üyeliklerde silme işleminin yapıldığını ifade etti.