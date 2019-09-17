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Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek

Yargıtay'ın verilerine göre AK Parti'de son iki ayda üye sayısı 56 bin 260 kişi azaldı. AK Partili yönetici, bu düşüşün yeni parti kurma çalışmalarında bulunanların istifasıyla ilişkilendirilmesinin yanlış olduğunu ifade etti.

17 Eylül 2019 Salı 12:17
Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek

 Sezai Erhan  Yeniakit.com.tr 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partilerin üye sayısının güncellendiği son verileri açıkladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 6 Eylül 2019 verilerine göre AK Parti'nin üye sayısı 9 milyon 874 bin 843 olarak kayıtlara geçti. Yeni parti iddialarının konuşulmaya başlandığı yaz aylarında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı üye sayılarını açıklamış, 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle AK Parti'nin üye sayısı 9 milyon 931 bin 103 olarak kayıtlara geçmişti. Bu durumda 2 ayda AK Parti'nin üye sayısında 56 bin 260 üye düşüşü yaşandı.

Üye güncelleme çalışmalarımız sürüyor

YeniAkit’e konuşan AK Partili üst düzey bir yönetici, AK Parti'de son iki ayda üye sayısınındaki düşüşün sadece yeni parti kurma çalışmalarıyla ilişkilendirilmesinin yanlış olduğunu belirterek, partide üye güncelleme çalışmasının sürdüğünü ve bu kapsamda mükerrer kayıtlar ile ölüm nedeniyle üyeliklerde silme işleminin yapıldığını ifade etti.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 12:17
  1. AK Parti istifa
  2. AK Parti üye düşüşü
  3. Ahmet Davutoğlu istifa

YORUM YAZ

  • lütfilütfi1 dk önce
    Çevremizden görüyoruz.Bu üyeler zaten gerçek değil.İş kurdan belediye"ye 3 aylık eleman alınacaksa o kişinin tüm sülalesini AKP"ye üye olması şartı var.
  • salihsalih9 dk önce
    valla her iki AK partiliden biri burnundan soluyor arkadaşlar...rol yapmaya burda vaziyet kurtarmakla bu işler olmaz...

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