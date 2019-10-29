Üst düzey isim Reuters'a konuştu: Saad Hariri bugün ya da yarın istifa edecek

Lübnan'da Başbakan Saad Hariri'nin liderliğindeki Sünni bloktan üst düzey bir resmi kaynak, Reuters'e, Hariri'nin hükümetin istifasını büyük ihtimalle salı günü açıklayacağını belirtti.

Bir başka resmi kaynak da Hariri'nin istifa yönünde hareket ettiğini dile getirdi.

Lübnan'ı iki haftadır sallayan protestolar hükümetin istifasını ve sistemin değiştirilmesini talep ediyor.

Hizbullah ve Emel taraftarları arasında çatışma çıktı

Daha önce hükümet ortağı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, hükümetin devam etmesi gerektiğini savunmuş ve taraftarlarına protestolardan çekilmeleri çağrısı yapmıştı.

Dün başkent Beyrut'tan anacaddeyi trafiğe kapatan protestocularla Hizbullah ve Emel taraftarları arasında çatışma çıktığı haberi geldi.