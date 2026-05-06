Üst düzey 446 eski AB yetkilisinden katil İsrail çağrısı! Somut adım istediler

Aralarında eski bakanlar, büyükelçiler ve üst düzey isimlerin de bulunduğu 446 eski Avrupa Birliği yetkilisi, İsrail’in Batı Şeria’daki ilhak adımlarına karşı AB kurumları ile üye ülkelere acil harekete geçme çağrısı yaptı. Açıklamada özellikle E1 bölgesindeki planların, iki devletli çözümü fiilen ortadan kaldıracağı uyarısı öne çıktı.

Avrupa Birliği içinde İsrail’in Batı Şeria’daki adımlarına yönelik tepki büyüyor. Aralarında eski bakanlar, büyükelçiler ve üst düzey yetkililerin yer aldığı 446 isim, Avrupa Birliği kurumları ve üye ülkelere seslenerek İsrail’in Filistin topraklarındaki ilhak sürecini daha fazla ilerletmesini engellemek için acil ve somut adımlar atılmasını istedi.

Yetkililer, 11 Mayıs'ta AB Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenleneceğini hatırlatarak, taleplerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "AB ve üye devletleri, ortaklarıyla birlikte, İsrail’in Batı Şeria’daki Filistin topraklarını ilhakını ilerletmesini engellemek amacıyla acilen harekete geçmelidir. Bu kapsamda, kritik öneme sahip E1 bölgesinde büyük ölçekli yeni bir yasa dışı yerleşim bloğunun inşası planı caydırılmalıdır. İsrail’in amacı, Batı Şeria’yı ikiye bölmek ve 'iki devletli çözüm' ihtimalini ortadan kaldırmaktır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail hükümetinin E1 projesi için Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 15 bin kişiye konut sağlayacak 3 bin 401 konutluk ilk ihale sürecini başlatmayı planladığı aktarılan açıklamada, "Bu ihale, AB ve benzer görüşteki ülkelerin yıllardır İsrail’i Filistin topraklarını zorla yasa dışı şekilde ele geçirmekten vazgeçirmeye yönelik yoğun diplomatik çabalarına rağmen ilerlemektedir." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, AB ve üye devletlerin, 11 Mayıs’taki AB Dışişleri Bakanları toplantısı dahil olmak üzere, ortaklarıyla birlikte İsrail’in özellikle E1 bölgesindeki "yasa dışı yerleşim faaliyetlerine" karşı çıkmak için derhal harekete geçmesi gerektiği vurgulanarak, ilk adım olarak AB'nin en azından, bu faaliyetlerde yer alanlara yönelik hedefli yaptırım uygulaması gerektiği belirtildi.

Bu yaptırımlar arasında vize yasakları ve AB içinde iş yapma yasağının yer alması gerektiği ifade edilen açıklamada, yaptırımların E1 planını destekleyen, ihalesini yapan ve uygulayan siyasetçiler, yerleşimci liderleri, yerel yönetim temsilcileri, planlamacılar, avukatlar, mimarlar, mühendisler, müteahhitler, bankalar ve diğer finans kuruluşlarını kapsaması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, "Artık tereddüt ve belirsizliğe yer yoktur. E1 kırmızı çizgisi aşılmak üzeredir. Kolektif, bireysel ve her şeyden önce acil şekilde harekete geçilmelidir." ifadeleri kullanıldı.

