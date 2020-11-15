‘Üst düzey 2 El Kaide üyesi İran’da öldürüldü’ iddiası
ABD’li yetkililer, terör örgütü El Kaide’nin iki numaralı ismi Mısırlı Ebu Muhammed el-Masri kod adlı Abdullah Ahmed Abdullah’ın 7 Ağustos’ta motosikletli iki İsrail ajanı tarafından Tahran’da vurularak öldürüldüğünü iddia etti.
ABD medyasında yer alan iddialara ilişkin açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İran’da El Kaide üyelerinin bulunmadığını söyledi. Hatibzade, iddiaları “ABD ve İsrail tarafından sürdürülen psikolojik savaşın bir parçası” ve “Hollywood senaryosu” olarak niteledi.