  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Üst aramasında uyuşturucu ile yakalandılar

Konya’nın Akşehir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 17:11:19 -
Üst aramasında uyuşturucu ile yakalandılar

Konya’nın Akşehir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı’nda 2 kişiyi şüphe üzerine durdurarak üst araması yaptı. Şahısların üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler İ.B. (23) ve O.B. (24), ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı