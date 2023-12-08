Üst akıldan Meral Akşener’e kurt kapanı! İttifakta 'millet' gitti şantaj kaldı

Buğra Kardan İstanbul

31 Mart yerel seçimlerine tek başına girmekten çekinerek bölücüleri bünyesinde barındıran HEDEP’in elini eteğini öpmeye başlayan CHP’nin milliyetçi-muhafazakâr geçinen İyi Parti ile ittifakı ise zora giriyor. İp Lideri Meral Akşener’in 81 ilde aday çıkarma kararlılığı CHP’li Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel ikilisini karanlık senaryoyu hayata geçirmeye itiyor. Bu senaryoya göre Akşener bu ikilinin ikna girişimlerine olumlu cevap vermez, üst akıl tarafından yola getirilemezse, tıpkı Memleket Partisi Genel Başkanı ve CHP’nin eski ağır toplarından Muharrem İnce’yle aynı kaderi paylaşacak.

Ekrem'in trolleri iş başında

Fonlu medyanın ve CHP’nin gölge genel başkanı gibi hareket eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun trol ordusu Meral Akşener’i hedef almaya devam edecek. Hem ekranlarda, hem sayfalarda, hem de sosyal ağlarda kayıt dışı para, rüşvet, kayırma, usulsüz ihale iddiaları dillendirilip duracak. Bu iddialarla Akşener’in itibarı yerle bir edilecek, seçimlere girmesi önlenecek. İP de skandallar ve istifalarla küçültülecek. Siyasilerce FETÖ’vari yöntemlerle Akşener’in siyasi figür olmaktan çıkarılmasının planlandığına işaret ediliyor. İnce’nin tehditler, şantajlar ve kumpaslarla 14 Mayıs seçimlerine girmesinin önlendiğine dikkat çekilerek, “Aynı ahlâk dışı yöntemler 31 Mart seçimlerine giderken Meral Akşener’e de uygulanacağını anlıyoruz. Bunun emarelerini görüyoruz. Sinsi planlar tatbik ediliyor. Bu planları önleyecek, boşa çıkaracak hamlelerde bulunulmalı” görüşü dillendiriliyor.

Kirli dil kullanılacak

Bu görüşü haklı bulan gazeteci-yazar Murat Özer, akit’e yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “CHP’nin yerel seçimlerde İP’in desteği olmadan başarı elde etme imkânı yok. Akşener’in ‘seçimlere tek başına girme’ kararı büyük yankı buldu. Bu kararla öfkeye kapılan CHP yöneticileri boş durmayacaklar. Meral Hanım’a 3-6 Mart döneminde olduğu gibi tehditlerde, şantajlarda bulunacaklar. 31 Mart’a ramak kala daha kirli dil kullanacaklar. Meral Hanım, ittifak için ‘manda’, ‘himaye’ yakıştırması yaptı. CHP’yle ittifakı reddetti. Güçlü ve net bir beyanda bulundu. Doğal olarak CHP şantaj siyasetini daha ileriye taşıyacak. Muharrem İnce’ye çekilen oyun belleklerde. İnce’nin FETÖ ürünü komploya kurban gittiği ve seçime giremediği hatırlarda. Böyle bir komployla İP’in ve Akşener’in de karşılaşma ihtimali yüksek. Şantajlardan, çirkinliklerden siyaset temizlenmeli. Koltuk, makam için başvurulan bu ahlâk dışı metotların önüne geçilmeli. Şu net ki CHP’den ahlâk dışı metotları terk etmesini ummak safdillik olur. CHP aynı CHP. Bu yapılanmada dönüşüm mönüşüm yok. Kuşkusuz İP’li yöneticilerden bir bölümünün CHP’li belediyelerle ticari bağları var. 2024 başlarında CHP’li belediyeler bu bağları şantaja çevirebilir, ortaya dökebilir. İP çok önemli bir imtihan veriyor. İP’in bir proje partisinden ideolojik partiye dönüşüp dönüşmeyeceği merak ediliyor. Halk her şeyi yakından takip ediyor. İyi Parti için imtihanın ilk bölümünün de 31 Mart yerel seçimleri olduğu muhakkak.”

FETÖ taktikleri

Gazeteci-yazar Emin Pazarcı da şunları dile getirdi: “Siyaset son dönemde kirlendi. Siyaset algı operasyonlarıyla, masa başı planlarla yönlendirilir hâle geldi. Belden aşağı vurmalar, çirkin saldırılar arttı. Siyasetin kirli dilden arınması, temizlenmesi gerekiyor. ‘Temiz siyaset’ şiarıyla yola devam edilmeli. Bu belden aşağı vurmalar, hakaretler, şantajlar etik değil. 14-28 Mayıs seçimleri arefesinde Muharrem İnce’nin başına gelenler hiç hoş değildi. Yapana da bir şey kazandırmadı. Kemal Kılıçdaroğlu’na bakın oyun dışında kaldı. Siyasetin kirli dilden kurtulması, ahlâki olması şart. Tabii İP’in veya Akşener’in ittifak kararına tepki koyanlar var. ‘Dilediğim gibi davranmadı’ diyerek Akşener’e yüklenenler çok. Tavırlar başkalaşıyor. Bir taraf dün övdüğü Akşener’i yeriyor. Bir taraf da dün topa tuttuğu Akşener’i göklere çıkarıyor. Ama Akşener aynı Akşener. Siyasette görüşler uyuşmayabilir. Oturulup tartışılabilir ancak şantaj yapılamaz. Şantaj çok çirkin, kötü ve uygulanmaması gereken bir yöntemdir. Elinde bulunan belgeyi ya da videoyu birini yanına çekmek ya da yok etmek için kullanmak FETÖ’den kalma berbat bir alışkanlık. Şu da muhakkak ki siyasiler temiz kalmalılar. Kirlenmekten kaçınmalılar. Kirlenmelerinden yararlanacak, FETÖ’vari metotlarla kendilerini yönetip yönlendirecek odak ya da odaklar olduğunu unutmamalılar. Ümit Dikbayır’ın ihracına giden yol malum. Akşener Dikbayır’a, Dikbayır Akşener’e yenilir yutulur olmayan sözleri oldu. Bu sözlerden tabi ki birileri faydalandı.”

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