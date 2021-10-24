Uslu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çirkin itham!

YENİ AKİT ANKARA

Geçtiğimiz günlerde Osman Kavala’nın serbst bırakılması için ültimatom şeklinde devlete çağrı yapan hadsiz 10 büyükelçiye tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çirkin ifadeler kullanan FETÖ’cü Emre Uslu yine haddini aştı. Uslu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “10 Büyükelçi halen duruyor mu? Pazar günü dükkanlar kapalı olduğu için bavul mu bulamadılar yoksa uçak mı yoktu? yoksa Tükürdüğünü yalamaya mı başladın @RTErdogan” ifadelerini kullandı.