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Üsküp köfte tarifi

Tadı damakta kalacak bir lezzet. Üsküp köfte nasıl yapılır?

26 Haziran 2018 Salı 19:44
Üsküp köfte tarifi

MALZEMELER:

 ½ kg kıyma

1 adet soğan

Tuz

Karabiber

3 yemek kaşığı galeta unu veya ekmek içi

2- 3 diş sarımsak

4 adet patlıcan

SÜSLEMEK İÇİN:

Domates, biber

DOMATES SOSU İÇİN:

3-4 adet domates

1 yemek kaşığı salça

2 diş sarımsak

Tuz

NASIL YAPILIR?

Alacalı soyduğunuz patlıcanları uzunlamasına 3 mm’lik şeritler halinde kesin. Tuzlu suda 15 dakika kadar bekletin. Patlıcanlar suda beklerken, büyük bir kaba aldığınız kıymanın üzerine rendelenmiş soğan ve sarımsağı, tuzu, karabiberi ve galeta ununu ekleyin, güzelce yoğurun. Köfte hamurundan ceviz büyüklüğünde parçalar alın, elinizle silindir şekli verin. Şekillendirdiğiniz köfteleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin, önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında pişirin. Suda beklettiğiniz patlıcanları süzün ve sıvı yağda kızartın. Kızaranları havlu kağıt serilmiş bir tabağa alın ve yağlarını süzdürün. Domates sos için de domateslerin kabuklarını soyup rendeleyin. Az miktarda sıvı yağ koyduğunuz tencerede bir müddet kavurun, içine salçayı ve tuzu ekleyip güzelce kaynatın. Kızaran köftelerden her birini, şerit halindeki patlıcanlarla sarın. Sardığınız patlıcanları küçük güveçlere dizin. Patlıcanların üzerine domates sosundan gezdirin, kenarlarını domates ve biberle süsleyin. Yemeği 200 derecede pişirin.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2018 Salı 19:44
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