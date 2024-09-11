Üsküdar'ın kaynakları yandaş vakfa

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Göreve gelir gelmez belediyede işçi kıyımı başlatan ve mütedeyyin vakıflara tahsis edilen 25 taşınmazı geri alarak laikçi tabana şirinlik yapan CHP’li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın makyajı akmaya başladı. İmamoğlu sonrası İBB koltuğuna oturacağı dillendiren ve manevi atmosferi yüksek Üsküdar’ı dans pistine çeviren Dedetaş, belediyenin kaynaklarını yandaş vakıflara akıtmaya başladı. Vakıflara yaşam hakkı tanımayan CHP’li Başkan, ihtiyaç sahibi başarılı öğrenciler arasında ayrımcılık yapmakla bilinen Türk Eğitim Vakfı ile işbirliği yaptı. Dedetaş’ın, açıkladığı “burs şartları”nın başında “Maddi imkandan mahrum olmak” yerine, “Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı olması” şartı arayan Türk Eğitim Vakfı ile “Okutan Üsküdar” projesi adıyla burs protokolü imzaladı. Üsküdar Belediyesi ile Türk Eğitim Vakfı (TEV) arasında hayata geçirilecek proje ile ilçede ikamet eden “Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı olan” öğrencilerin eğitimlerine maddi destek sağlanacağı öğrenildi. Protokol anlaşmasına Sinem Dedetaş ile TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş imza atarken, mütedeyyin vakıflara yaşam hakkı tanımayan CHP’lilerin sıra laikçi vakıflara geldiğinde nasıl hoşgörülü olduklarını bir kez daha gün yüzüne çıktı.

İlk şart 'Atatürkçü' olmak!

1967 tarihinde Vehbi Koç’un önderliğinde sözde eğitime gönül vermiş 205 kişi tarafından kurulan TEV’in açıkladığı “burs şartları” ise tepki çekiyor. Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan teknik ve endüstri meslek lisesi, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs veren TEV’in bursiyerlerde aradığı ilk kriter ‘Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı’ olmak. Vakıf, burs şartlarını şöyle sıralıyor: 1- T.C. Vatandaşı olmak, 2- Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı olmak, 3-Maddi İmkândan Mahrum olmak, 4-Başarı Koşulları, 5- Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak.