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Gündem Üsküdar'daki silahlı çatışmada yeni detaylar ortaya çıktı!
Gündem

Üsküdar'daki silahlı çatışmada yeni detaylar ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-05-24 03:10:00 -

İstanbul Üsküdar’da bir kahvehanede yaşanan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı. Olaya karışan şahısların kimlikleri belirlendi.

Barışmak için bir araya gelip, çıkan tartışmada silahlarına davranan şahısların kimlikleri belirlendi.

3 ölü, 2'si ağır 5 yaralı!

Olayda taraflardan Veli Hakan Karataş olay yerinde, Tamer Kazan ve Okan Güner kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan M.K, M.A, İ.A,, M.K, ve kimliği belirlenemeyen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda kovan bulundu. Olaya karıştığı ve silah kullandığı tespit edilen F.Ö. ve kahvehane işletmecisi C.Y. emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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