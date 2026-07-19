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Gabonlu yıldız bu hafta içinde belli olacak: Yeni teklif yok

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Gabonlu yıldız bu hafta içinde belli olacak: Yeni teklif yok

Galatasaray'da arapsaçına dönen Mario Lemina'nın geleceği bu hafta içinde belli olacak. Yönetim, zamlı bir teklif sunmayı düşünmüyor. Son sözü oyuncu cephesi söyleyecek.

#1
Foto - Gabonlu yıldız bu hafta içinde belli olacak: Yeni teklif yok

Mario Lemina ve Galatasaray Yönetimi aslında daha önce yeni mukavele konusunda anlaşmıştı. Ancak TFF'nin 10+4'lük yabancı kontenjanı kararı sonrasında resmi prosedürler askıya alındı. Gabonlu futbolcu şu anda boşta bulunuyor. Ve bir süredir yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

#2
Foto - Gabonlu yıldız bu hafta içinde belli olacak: Yeni teklif yok

Yönetim, 3.5 milyon euroluk maaş teklifinde artışa gitmeyi düşünmüyor (imza parası da yok). Taraflar bu hafta içinde tekrar görüşecek. Lemina'ya da durum bildirilecek. Ondan sonra her şey oyuncunun kararına kalıyor. 32 yaşındaki futbolcu, zam talebinden vazgeçerse takımda kalacak. Aksi durumda yollar ayrılacak.

#3
Foto - Gabonlu yıldız bu hafta içinde belli olacak: Yeni teklif yok

Galatasaray, ayrılık ihtimaline karşı alternatiflerini hazırladı. Ancak resmen harekete geçmek için Lemina'nın kararı bekleniyor. Yaşanan belirsizlik kısa süre içinde sona erecek. En geç cuma gününe kadar durum netleşecek. Teknik Direktör Okan Buruk, Lemina'nın kalmasına daha sıcak bakıyor.

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