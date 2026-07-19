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Gündem Dünyayı sarsan nükleer saldırı! ABD'den İran'a uluslararası hukuku çiğneyen şok baskın!
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Dünyayı sarsan nükleer saldırı! ABD'den İran'a uluslararası hukuku çiğneyen şok baskın!

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Dünyayı sarsan nükleer saldırı! ABD'den İran'a uluslararası hukuku çiğneyen şok baskın!

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD'nin ülkenin güneybatısında yer alan Huzistan eyaletine bağlı Darhovin bölgesindeki nükleer santral sahasına hain bir saldırı düzenlediğini duyurdu. Kurumun sosyal medya hesabı üzerinden yapılan resmi açıklamada, yapımı halen devam eden stratejik tesise yönelik gerçekleştirilen bu pervasız saldırının küresel bir krizi tetikleyebileceği belirtildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD'nin ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Darhovin'de yapımı devam eden nükleer santral sahasına saldırı düzenlediğini bildirdi.

Kurumun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD güçlerinin yapımı devam eden Darhovin'deki nükleer santrale saldırdığı belirtildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) gözetimi kapsamında, barışçıl bir nükleer tesise saldırı düzenlenmesinin uluslararası hukuka karşı işlenmiş açık bir suç olduğu kaydedildi.

Darhovin (Karun) bölgesinde 300 megavat kapasiteli nükleer enerji santralinin inşasına Aralık 2022'de başlanmıştı.

Basınçlı su reaktörü sistemiyle çalışacak santralin inşasının yaklaşık 8 yıl süreceği ve 2 milyar dolara mal olacağı belirtiliyor.

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