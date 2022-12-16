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Kültür - Sanat Üsküdar’da “Türkiye Yüzyılında Kürtler” paneli
Kültür - Sanat

Üsküdar’da “Türkiye Yüzyılında Kürtler” paneli

Demokrasi ve Birlik Derneği (DEM-BİR) ve Demokrasi ve Birlik Vakfı işbirliğiyle, 17 Aralık Cumartesi günü, Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Türkiye Yüzyılında Kürtler” konulu panel düzenlenecek.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 09:33:00 -
Üsküdar’da "Türkiye Yüzyılında Kürtler" paneli

YENİ AKİT

Panele Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, DEM-BİR Genel Başkanı Mehmet Metiner ve Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Babacan konuşmacı olarak katılacak.

“Kürtler olarak demokrasi ve birliğin teminatıyız”

Panelin ana temasına ilişkin açıklamada bulunan Mehmet Metiner, şu ifadeleri kullandı: “Biz bu ülkenin Kürtleri, demokrasi ve birliğin teminatıyız. Türkiye Yüzyılı’nı demokrasi ve birlik anlayışı içinde hep birlikte inşa etmek istiyoruz.”

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