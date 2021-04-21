Üsküdar’da tarihe sanatsal yolculuk

Koleksiyoner Yusuf İyilik, Osmanlı dönemine ait kıyafet, aksesuar ve gündelik hayata yön veren eşyaları ailelerden ve antikacılardan toplayıp Türkiye’ye getirdi. Üsküdar Belediyesi de bu tarihi eserleri ‘Kalbe Dokunan İlmek Sergisi’ ile Nevmekan Sahil’de vatandaşların beğenisine sundu. ‘Kalbe Dokunan İlmek Sergisi’nde Osmanlı’nın kültürel zenginliğini yansıtan tekstil ürünlerinin yanı sıra ütü sobası, dikiş makinesi, fener, ayna, takı ve kemer gibi eşyalara yer veriliyor. Yüzlerce parçadan oluşan tekstil ürünleri arasında Türkiye’nin yörelerine ait gelin ve damat kıyafetleri öne çıkıyor. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Osmanlı dönemine ait başkalarının, motiflerinin muhafaza ederek ya da bozulmuş olanları restore ederek burada tarihçilerin, sanatçıların ve halkımızın hizmetine sunuyoruz. Vatandaşlarımız bu zenginliği görecekler ve tarihi olanakları bir kat daha anlayacak diye düşünüyoruz “ dedi.