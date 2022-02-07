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Aktüel Üsküdar'da patlamanın yaşandığı binada yıkım çalışması başladı
Aktüel

Üsküdar'da patlamanın yaşandığı binada yıkım çalışması başladı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde patlamanın meydana geldiği 3 katlı binada yıkım çalışmaları başladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 20:08:00 -
Üsküdar'da patlamanın yaşandığı binada yıkım çalışması başladı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde patlamanın meydana geldiği 3 katlı binada yıkım çalışmaları başladı.

Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İş makinelerinin getirtildiği binada hazırlıklar yapılarak yıkım çalışması başlatıldı.

Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

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