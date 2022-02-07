Üsküdar'da patlamanın yaşandığı binada yıkım çalışması başladı
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde patlamanın meydana geldiği 3 katlı binada yıkım çalışmaları başladı.
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde patlamanın meydana geldiği 3 katlı binada yıkım çalışmaları başladı.
Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi.
Patlama nedeniyle yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İş makinelerinin getirtildiği binada hazırlıklar yapılarak yıkım çalışması başlatıldı.
Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.