  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Üsküdar'da patlama neden oldu? Son dakika haberi: Üsküdar’daki patlamada ölen ya da yaralanan oldu mu?
Aktüel

Üsküdar'da patlama neden oldu? Son dakika haberi: Üsküdar’daki patlamada ölen ya da yaralanan oldu mu?

Son dakika haberine göre Üsküdar’da şiddetli bir patlama meydana geldi. Üsküdar’daki patlama sonrası vatandaşlar Üsküdar’daki patlama neden oldu? Üsküdar’daki patlamada ölen ya da yaralanan oldu mu? sorularını sormaya başladı. İşte İstanbul Üsküdar’daki patlamanın detayları.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 14:02:00 - 2022-02-07 14:10:57
Üsküdar'da patlama neden oldu? Son dakika haberi: Üsküdar’daki patlamada ölen ya da yaralanan oldu mu?

Üsküdar'da 5 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, patlamanın nedeninin doğalgaz sebebiyle gerçekleştiği sanılıyor.

Alınan bilgiye göre, Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 5 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.Patlama sırasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay