Üsküdar'da patlama neden oldu? Son dakika haberi: Üsküdar’daki patlamada ölen ya da yaralanan oldu mu?

Üsküdar'da 5 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, patlamanın nedeninin doğalgaz sebebiyle gerçekleştiği sanılıyor.

Alınan bilgiye göre, Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 5 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.Patlama sırasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.