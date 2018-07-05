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Üsküdar'da dev operasyon! Sokak satıcıları...

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde özel harekat polisleri ve polis helikopterinin katılımıyla, sokak satıcılarına yönelik olarak uyuşturucu operasyonu düzenledi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 16:47
Üsküdar'da dev operasyon! Sokak satıcıları...

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılığı yapıldığı ihbarları üzerine, mahalleye operasyon kararı aldı.

Ekipler, Saat 15.00'te Şehit Polis Memuru Mehmet Şevket Uzun Üsküdar Çevik Kuvvet yerleşkesinde toplanarak konvoylar halinde yola çıktı. Ekipler, sokak ve parklarda şüpheli bulduğu kişilerin üstlerini ararken kimlik kontrolünden geçirdi.

Özel harekat polisleri güvenlik önlemi alırken polis helikopteri de operasyona havadan destek verdi. Operasyon sürüyor.


Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 16:47
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