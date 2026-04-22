Üsküdar’da aile faciası! Anne ve babasını öldürüp intihar etti
İstanbul’un Üsküdar'da iddiaya göre 38 yaşındaki bir kişi, anne ve babasını öldürdükten sonra yaşamına son verdi.
İstanbul’un Üsküdar ilçesinde 38 yaşındaki bir kişi, anne ve babasını silahla öldürdükten sonra yaşamına son verdi. Küçüksu Mahallesi Barbaros Paşa Caddesi'nde bulunan sitedeki dairede D.I. (38), annesi B.I. (67) ve babası H.I'yı (67) silahla öldürdü.
D.I. daha sonra silahla kendi hayatına son verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptıkları çalışmaların ardından cenazeler, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
