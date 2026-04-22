En tutkulu taraftara sahip ülkeler belli oldu! Türkiye birinci sırada değil!
Dünya Kupası'na az süre kala CIES Football Observatory, futbol dünyasının nabzını tutan "en tutkulu taraftarlar" listesini yayımladı.
Dünya Kupası'na az süre kala CIES Football Observatory, futbol dünyasının nabzını tutan "en tutkulu taraftarlar" listesini yayımladı.
20 ülkenin yer aldığı sıralamada Türkiye, ateşli taraftar gruplarıyla üst sıraları zorlarken; 16. sıradaki ülkenin sürpriz varlığı futbolseverleri şaşırttı.
EN TUTKULU TARAFTARA SAHİP 20 ÜLKE CIES’in açıkladığı listedeki 20 takım şöyle:
20. HIRVATİSTAN
19. SUUDİ ARABİSTAN
18. PORTEKİZ
17. CEZAYİR
16. PERU
15. İSPANYA
14. SIRBİSTAN
13. KOLOMBİYA
12. URUGUAY
11. MISIR
10. İSKOÇYA
9. İTALYA
8. ENDONEZYA
7. MEKSİKA
6. ALMANYA
5. FAS
4. İNGİLTERE
3. TÜRKİYE
2. ARJANTİN
1. BREZİLYA/ kaynak: haber7
