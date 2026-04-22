  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump ateşkesi uzattı! Pakistan'dan açıklama geldi İran'dan ABD'ye bir mesaj daha: Kaybeden taraf şartları belirleyemez İran'dan güç gösterisi! Ateşkesin uzatılmasını talep etmedik İran ordusu uyardı! "Elimiz tetikte" Trump'ın af talebi sonrası İran'dan idam kararı! Siyonist-Haçlı ittifakının denizlerdeki korsanlığı BM yolunda! İran’dan ABD’ye "korsanlık" suçlaması Ankara'dan dünyaya barış mesajı! Washington ve Tahran'ı masaya oturtmak için Türkiye devrede! MSB: Ankara'da nakliye helikopteri kaza kırıma uğradı Yaptığı 'pes' dedirtti! Ortaokul öğrencisi gözaltına alındı Sıcak saatler yaşanıyor! İran kararını ABD iletti
CHP'li belediyeden akıllara durgunluk veren teklif! Malzemeyi verelim kendiniz yapın
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Sarıyer'de 3 sene önce kısmen çöken ve müdahale edilmeyen kaldırım, 3 hafta önce yağan yoğun yağmurda biraz daha çöktü. Mahalle sakinleri Sarıyer Belediyesi'nin soruna çözüm bulmadığını, vatandaşlara "Malzemeyi verelim, siz yapın" dediğini iddia etti.

Sarıyer Tarabya Mahallesi Şalcıgır Caddesi üzerinde, iddiaya göre 3 sene önce yağmurda çöken kaldırım belediye ekiplerince düzeltilmedi. 3 hafta önce yağan yağmurda çökmenin büyümesi ile mahalleli Sarıyer Belediyesi'ne bir kez daha başvurdu. Belediye ekipleri çökmeye müdahale etmezken vatandaşların ısrarı üzerine sadece korkuluk yapmakla yetindi. Vatandaşlar her yağmur yağdığında caddeye kadar etki edecek çökmeden korktuklarını belirtirken, Sarıyer Belediyesi yetkililerinin 'malzemeyi verelim siz yapın' dediğini, herhangi bir rapor ve inceleme yapılmadığını iddia etti.

Her yağmurda tedirgin olduklarını söyleyen mahalle sakini Aslı Nişancı, "Burası Tarabya Mahallesi Şalcıgır Caddesi. Bu yerle 3 yıldır uğraşıyoruz. Küçücük bir yerdi ve her yağan yağmurda çoğaldı. 3 hafta önce ise kaldırımla birlikte büyük bir toprak çökmesi oldu. Sarıyer Belediyesi'ne tüm müracaatları yaptık, mahallemizde imza topladık ve ilettik. Zemin etüdü yapılmasını istedik çünkü çok ciddi bir konu. Buranın altı tamamen boş ve her yağmur yağdığında yüreğimiz ağzımızda. Burası okul yolu ve çok işlek bir yol. Bu çökme kaldırımı aldığı gibi sokağa kadar ilerleyip sokağı da alacak.

Şu ana kadar çözüme dair herhangi birşey duymadık. Gelip sadede şu bariyeri yaptılar bir de güzel boyadılar. Acilen buranın yapılması gerekiyor çünkü yağan yağmurlar burada tehlikeyi her an büyütüyor. Basını buraya getiririm diyerek yetkilileri çağırabildik. Hafriyatı zor aldırabildik ve bize 'malzemeyi biz verelim işçiliği siz yapın' denildi. Sadece bekliyoruz yağan yağmurlar ve zaman bu beklemeyi daha da riskli bir hale getiriyor. 2 bilirkişi davet ettim alt tarafın boş olduğunu gördüler ve durum çok ciddi dediler. Zemin etüdü yapılmadan zaten buraya girilemez biz de buraya giremeyiz. Biz dilekçemizde zemin etüdü için de bir talepte bulunduk. Bize söylenen tek şey 'sorun yok' ancak bizim elimizde bir rapor yok. Tedirginiz" diye konuştu.

CHP'li belediyeye bir operasyon daha: Çok sayıda gözaltı var!
CHP'li belediyeye bir operasyon daha: Çok sayıda gözaltı var!

Gündem

CHP'li belediyeye bir operasyon daha: Çok sayıda gözaltı var!

İçişleri Bakanlığı açıkladı! CHP’li Yüreğir Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı açıkladı! CHP’li Yüreğir Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Gündem

İçişleri Bakanlığı açıkladı! CHP’li Yüreğir Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Akçadağ'da grup yolunu yeniliyor
Malatya Büyükşehir Belediyesi Akçadağ'da grup yolunu yeniliyor

Aktüel

Malatya Büyükşehir Belediyesi Akçadağ'da grup yolunu yeniliyor

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel hakkında karar verildi
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel hakkında karar verildi

Gündem

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel hakkında karar verildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23