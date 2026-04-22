CHP’li belediyeden akıllara durgunluk veren teklif! Malzemeyi verelim kendiniz yapın

Sarıyer Tarabya Mahallesi Şalcıgır Caddesi üzerinde, iddiaya göre 3 sene önce yağmurda çöken kaldırım belediye ekiplerince düzeltilmedi. 3 hafta önce yağan yağmurda çökmenin büyümesi ile mahalleli Sarıyer Belediyesi'ne bir kez daha başvurdu. Belediye ekipleri çökmeye müdahale etmezken vatandaşların ısrarı üzerine sadece korkuluk yapmakla yetindi. Vatandaşlar her yağmur yağdığında caddeye kadar etki edecek çökmeden korktuklarını belirtirken, Sarıyer Belediyesi yetkililerinin 'malzemeyi verelim siz yapın' dediğini, herhangi bir rapor ve inceleme yapılmadığını iddia etti.

Her yağmurda tedirgin olduklarını söyleyen mahalle sakini Aslı Nişancı, "Burası Tarabya Mahallesi Şalcıgır Caddesi. Bu yerle 3 yıldır uğraşıyoruz. Küçücük bir yerdi ve her yağan yağmurda çoğaldı. 3 hafta önce ise kaldırımla birlikte büyük bir toprak çökmesi oldu. Sarıyer Belediyesi'ne tüm müracaatları yaptık, mahallemizde imza topladık ve ilettik. Zemin etüdü yapılmasını istedik çünkü çok ciddi bir konu. Buranın altı tamamen boş ve her yağmur yağdığında yüreğimiz ağzımızda. Burası okul yolu ve çok işlek bir yol. Bu çökme kaldırımı aldığı gibi sokağa kadar ilerleyip sokağı da alacak.

Şu ana kadar çözüme dair herhangi birşey duymadık. Gelip sadede şu bariyeri yaptılar bir de güzel boyadılar. Acilen buranın yapılması gerekiyor çünkü yağan yağmurlar burada tehlikeyi her an büyütüyor. Basını buraya getiririm diyerek yetkilileri çağırabildik. Hafriyatı zor aldırabildik ve bize 'malzemeyi biz verelim işçiliği siz yapın' denildi. Sadece bekliyoruz yağan yağmurlar ve zaman bu beklemeyi daha da riskli bir hale getiriyor. 2 bilirkişi davet ettim alt tarafın boş olduğunu gördüler ve durum çok ciddi dediler. Zemin etüdü yapılmadan zaten buraya girilemez biz de buraya giremeyiz. Biz dilekçemizde zemin etüdü için de bir talepte bulunduk. Bize söylenen tek şey 'sorun yok' ancak bizim elimizde bir rapor yok. Tedirginiz" diye konuştu.