Uzmanından D Vitamini uyarısı! İşte en zengin 8 besin: Eksikliği neler neler yapıyor! Öyle bir sorun oluyor ki...

Portakal Suyu! Süt! Süt sadece kalsiyum değil, aynı zamanda D vitamini açısından da zengindir. Bir bardak süt yaklaşık 115 IU içerir. İnek sütü genellikle 100–120 IU arasında D vitamini sağlarken; badem, soya veya yulaf sütü gibi bitki bazlı alternatifler, zenginleştirilmiş olmaları koşuluyla benzer veya daha yüksek miktarlar sunabilir. Burada belirleyici olan süt türü değil, zenginleştirilmiş olup olmadığıdır. İnek sütü; protein ve kalsiyum gibi besinler açısından avantajlıdır ve genellikle tek bileşenlidir. Bitki bazlı sütler ise laktozsuz ve vegan dostudur; ayrıca içeriğine bağlı olarak daha düşük yağ ve kaloriye sahip olabilir. Tercih tamamen kişisel ihtiyaçlara kalır. Yoğurt! Yoğurt, D vitamini alımını artırmanın pratik yollarından biridir. Yaklaşık 225 gram (8 ons) yoğurt, 116 IU D vitamini içerir. Yumurta Sarısı! Yumurta birçok açıdan faydalı bir besindir ve sarısı D vitamini içerir. Ancak burada küçük bir detay var: Günlük ihtiyacınızı karşılamak için birden fazla yumurta tüketmeniz gerekir. Bir yumurta yaklaşık 40–50 IU sağlar; bu da günlük ihtiyacın yüzde 5–7’sine denk gelir. Bu nedenle yumurtayı ana kaynak değil, destekleyici olarak düşünmek gerekir. D vitamini, özellikle kemik sağlığı üzerindeki etkisiyle bilinir. Kalsiyumla birlikte çalışarak kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Bunun yanı sıra bağışıklık sistemini destekler, kas fonksiyonlarını iyileştirir, inflamasyonu azaltır, hücre büyümesini destekler ve kan şekerinin düzenlenmesine katkıda bulunur. Ancak fazlası da risklidir. Güneş ışığı bu açıdan güvenlidir çünkü vücut ihtiyaç fazlasını üretmez. Fakat aşırı takviye kullanımı ya da çok yüksek miktarda D vitamini alımı, kalsiyum emilimini artırarak mide bulantısı, kusma, sinirlilik, kas zayıflığı ve yorgunluk gibi yan etkilere yol açabilir. D vitamini yağda çözünen bir vitamin olduğu için, bunun fazlası vücutta depolanır ve toksik seviyelere ulaşabilir. Bu nedenle denge, kritik önemde. Günlük Ne Kadar D Vitamini Almalısınız? Mayo Clinic’e göre önerilen günlük miktarlar şöyle: 1 yaş altı bebekler: 400 IU 70 yaş altı bireyler: 600 IU 70 yaş üstü bireyler: 800 IU Vegan Beslenmede D Vitamini Nasıl Alınır? Vegan beslenenler için D vitamini almak biraz daha zor olabilir. Ancak imkansız değil. Zenginleştirilmiş bitki sütleri, kahvaltılık gevrekler ve portakal gibi besinler iyi bir başlangıçtır. Ayrıca UV ışığına maruz bırakılmış mantarlar doğal olarak D vitamini üretir. Güneş ışığından faydalanmak da önemli (elbette güneş koruyucu kullanmayı unutmadan). Bununla birlikte birçok vegan için D vitamini takviyesi almak faydalı olabilir.