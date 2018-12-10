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Üsküdar’a en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi

Türkiye’nin En Kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezi, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in katılımıyla Bulgurlu'da açıldı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:24
Üsküdar’a en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi

Engellilere yönelik hayata geçirdiği Tebessüm Kahvesi’yle çok sayıda ödül alan Üsküdar Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde yine bir ilke imza attı.

Türkiye’nin en iyi tesisi

Türkiye’nin En Kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezi Bulgurlu’da, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in yanı sıra; İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, AK Parti İstanbul Milletvekilleri İsmet Uçma, Osman Boyraz, Mihrimah Belma Satır, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Adem Kaan Pehlivan, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katıldığı törenle hizmete açıldı. Üsküdar Belediyesi olarak engelliler konusunda Türkiye’nin en iyi tesisini hayata geçirdiklerini belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “En büyük engel önyargılarımızdan kaynaklanan engellerdir. Engelli kardeşlerimize fırsat verirsek her şeyi başaracaklarına inancımız tamdır. Bugün hayata geçirdiğimiz Engelsiz Yaşam Merkezi tam da bu düşüncenin tezahürüdür” dedi.

Günübirlik odalarda konaklama

Başkan Türkmen, “5 katlı merkezimiz 5 bin metrekare kapalı ve 5 bin metrekare de açık alana sahip. Başka hiçbir kamu alanında olmayan hem kız hem de erkek çocukları için terapi havuzlarımız var. 7 yıldızlı otel konforunda özellikle yatağa bağımlı engelli çocukların günübirlik konaklayacağı odalar bulunuyor. Evde engelli çocuğu olan aileler bize telefon edecek. Onları gidip evlerinden alacağız. Çocukları merkezde uzmanlar gözetiminde istirahat ederken anneler, babalar kendileri için zaman ayırabilecekler. Alışveriş, hasta ziyareti, piknik yapabilecekler ya da bir dost meclisine katılma fırsatı bulabilecekler” dedi.

Farklı alanlarda hizmet

Merkezde başka hiçbir merkezde olmayan Alzheimer Okulu da yer alıyor. Bunların yanı sıra fizyoterapi, psikolojik danışmanlık, sportif rehabilitasyon gibi hizmetler veriliyor.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 14:24
  1. Tebessüm Kahvesi
  2. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
  3. Üsküdar Belediyesi
  4. Türkiye’nin En Kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezi
  5. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen
  6. İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta
  7. AK Parti İstanbul Milletvekilleri İsmet Uçma
  8. Osman Boyraz
  9. Mihrimah Belma Satır
  10. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Adem Kaan Pehlivan
  11. Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek
  12. sivil toplum kuruluşları
  13. Alzheimer Okulu

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