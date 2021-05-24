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Aktüel Üsküdar üniversitesinden bildiri açıklaması
Aktüel

Üsküdar üniversitesinden bildiri açıklaması

Üsküdar üniversitesi, “Filistin için Adalet ve İnsan Hakları” bildirisine imza atılmadığı yönünde yapılan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 13:36:00 -
Üsküdar üniversitesinden bildiri açıklaması

yeniakit.com.tr

“Filistin için Adalet ve İnsan Hakları” bildirisine Üsküdar üniversitesi de imza attı.

Siyonist İsrail’in Filistin Halkına yönelik Kudüs’te gerçekleştirdiği terörist saldırıları, sosyal ve dijital mecralardan yayınladıkları mesajlarla en sert şekilde kınadıklarını belirten Üsküdar Üniversitesi açıklama yaparak,“Filistin için Adalet ve İnsan Hakları” bildirisine de imza atıklarını duyurdu. Açıklamada, “Üsküdar Üniversitesi olarak İsrail’in Filistin Halkına yönelik Kudüs’te gerçekleştirdiği saldırıları, sosyal ve dijital mecralarımızdan yayınladığımız mesajlarla en sert şekilde kınamış bulunuyoruz. Ayrıca Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Nevzat Tarhan başta olmak üzere birçok akademisyenimiz de kişisel sosyal medya hesaplarının yanı sıra medya kuruluşlarına verdikleri beyanatlarla Filistin halkının yanında olduğumuzu net bir şekilde dile getirmişlerdir. Buna rağmen bazı basın-yayın organlarında konuyla ilgili bir üniversitemizin hazırladığı ifade edilen “Filistin için Adalet ve İnsan Hakları” bildirisine imza atmadığımız yönünde yer alan haber üzerine açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu bildiriye ilişkin üniversitemize resmî kanallardan bir bilgi ulaşmadığı için olumlu yönde dönüş yapılması maalesef mümkün olmamıştır. Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Mehmet Zelka, bildiriyle alakalı ayrıntılı malumat alınmasının hemen akabinde üniversite olarak metnin altına imza attığımızı ilgili kanallardan bildirmiştir. Öte yandan konuya ilişkin haberde de gerekli düzeltmeler yapılmış olup yanlış anlaşılmalara meydan verebilecek hata giderilmiştir. Filistin’e yönelik insanlık dışı uygulamaların her zaman karşısında olan bir yükseköğrenim kurumu olarak söz konusu bildirinin altına imza atmaktan onur ve gurur duyduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.” ifadelerine yer verildi.


Yeni Akit Gazetesi
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