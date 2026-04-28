Kur’an dersi verdi diye bir hoca dövülerek öldürüldü! Hakan Fidan’ın İngiltere turu sonrası dengeleri bozacak çıkış! Gazze'de insanı çıldırtan görüntü! Vatandaşlara kurbanlık uyarısı! 28 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi 28 Nisan 2021: Dr. Suat Arusan’ın vefatı (Doğal Hayat Kliniği Kurucu Hekimi) ABD'den yaptırım tehdidi! Savaş Hava yollarına taşındı Resmi Gazete'de yayımlandı! Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında yeni karar Almanya Başbakanı Merz sert çıktı! ABD'ye peş peşe mesajlar İstanbul Boğazı'nda panik! Gemi karaya oturdu
Gündem Elnur Eltürk Akit'e değerlendirdi… "Bayrak yakanlar hedefine ulaşamayacak"
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Azerbaycanlı Diaspora Uzmanı Araştırmacı Elnur Eltürk, Ermenistan’ın başkenti Erivan’da 24 Nisan 2017 günü düzenlenen 1915 olayları sözde yıldönümü etkinlikleri sırasında Türk bayrağının yakılmasını Akit’e değerlendirdi.

Merkezi Bakü’de bulunan Türk Aksakalları Arasında İlişkilerin Geliştirilmesi Kamu Birliğinin başkan yardımcısı, diaspora üzerine araştırmacı-uzman Elnur Eltürk yaptığı açıklamada, Ermenistan’da Paşinyan’ın barış politikasına karşı çıkan bazı güçlerin olduğunu söyledi.

“DİASPORADAN VE DİĞER GÜÇLERDEN DESTEK ALIYORLAR”

“Biz bu güçlerin hangi oyunları çevirdiğine şahit oluyoruz” diyen Eltürk şunları söyledi: “Bu güçler bölgede barışın oluşmasında istekli değiller. Söz konusu güçler diasporadan ve diğer güçlerden destek alıyorlar. Çünkü revizyonist çevreler bu imkândan yararlanarak iktidara gelmişlerdi. Ancak bugün farklı bir durum ortaya çıkmıştır. Ermenistan’da sağduyulu insanların sayısı oldukça fazladır. Aksi halde Paşinyan iktidarda güçlenemezdi. Paşinyan’a destek veren sosyal taban, bölgede yeni bir görünümün oluşmasından yanadır. Bayrak yakan güçlerin Ermenistan’ın siyasi hayatındaki rolü giderek azalmaktadır. Ermenistan’da pragmatik düşünceyi benimseyen büyük bir güç oluşmuştur.

Ayrıca Ermenistan için Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkileri gerginleştirmek de faydalı değildir. Çünkü her iki devlet bölgede dominant konumdadır. Bunu Paşinyan ekibi iyi anlamaktadır. Ermenistan’ın çıkış yolu her iki ülkeyle de normal ilişkiler kurmaktan geçmektedir. Paşinyan da buna çalışmaktadır. Sarkisyanlar ve Koçaryanlar ise bu süreci bozmak istemektedir. Ancak Ermeni toplumu onlara inanmamaktadır. Onların iktidarda olduğu dönemlerde işledikleri suçlar bir bir ortaya çıkarılmaktadır. Bu nedenle bayrak yakarak kendine puan kazanmaya çalışanlar hiçbir hedeflerine ulaşamayacaklardır”

bayrakmak birşey değil adamsanız ülkemdeki kaçak ermenilere seslen deki düşmanımızın evinden çıkın kendi evinize gelin
