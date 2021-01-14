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Ekonomi Üsküdar Üniversitesi, kadrosuna 43 akademik personel daha katacak
Ekonomi

Üsküdar Üniversitesi, kadrosuna 43 akademik personel daha katacak

Prof.Dr. K. Nevzat TARHAN’ın kurucusu olduğu Üsküdar Üniversitesi, kadrosuna katacağı 43 akademik personeliyle daha da güçlenecek. İstanbul’un kalbi Üsküdar’daki yerleşkesinde, 70’i aşkın laboratuvarı, akıllı derslikleri ve eşsiz alt yapısıyla hizmet veren ayrıca “uzaktan eğitim”de de fark oluşturan Üsküdar üniversitesi; 100’den fazla bölümde, 700’ü aşkın uzman akademisyeniyle hizmet veriyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 14:30:00 -
Üsküdar Üniversitesi, kadrosuna 43 akademik personel daha katacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre; Üniversite 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma  Yönetmeliği’nin  yürürlükteki  ilgili  maddeleri  ile  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”  ve  “Üsküdar  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanları alacak.

15 gün süre içinde müracat edilmesi gereken kadrolar için,  Ön değelendirme tarihi (araştırma ve öğretim görevlisi kadroları için) 03.02.2021 olarak belirtilirken, Giriş sınavı (araştırma ve öğretim görevlisi) 08.02.2021 olarak açıklanıyor. Sonuçların 13.02.2021 tarihi olacağı duyuralan ilana göre olabilecek değişikliklerin üniversitenin wep sayfasından takip edilmesi isteniyor.

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