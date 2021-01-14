Üsküdar Üniversitesi, kadrosuna 43 akademik personel daha katacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre; Üniversite 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanları alacak.

15 gün süre içinde müracat edilmesi gereken kadrolar için, Ön değelendirme tarihi (araştırma ve öğretim görevlisi kadroları için) 03.02.2021 olarak belirtilirken, Giriş sınavı (araştırma ve öğretim görevlisi) 08.02.2021 olarak açıklanıyor. Sonuçların 13.02.2021 tarihi olacağı duyuralan ilana göre olabilecek değişikliklerin üniversitenin wep sayfasından takip edilmesi isteniyor.