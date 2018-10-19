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Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosu ne zaman açılacak?

İstanbul yeni bir metroya kavuşuyor. Her ilçeye metro sloganıyla hizmetlerine devam eden İBB, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosunun 2. Etabı 21 Ekim Pazar günü hizmete giriyor. Metro hattında 7 istasyonun açılmasıyla birlikte hatta toplam durak sayısı 16 olmuş olacak.

19 Ekim 2018 Cuma 08:46
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosu ne zaman açılacak?

İstanbul yeni bir metroya kavuşuyor. Her ilçeye metro sloganıyla hizmetlerine devam eden İBB, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosunun 2. Etabı 21 Ekim Pazar günü hizmete giriyor. Metro hattında 7 istasyonun açılmasıyla birlikte hatta toplam durak sayısı 16 olmuş olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Dünya Ticaret Merkezi'ndeki çalışma ofisinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Üsküdar-Ümraniye metro hattının geçen yıl aralık ayında açıldığını ifade eden Uysal, Ümraniye-Çekmeköy hattının ise 21 Ekim Pazar günü saat 15.30'da hizmete alınacağını söyledi. Çekmeköy Madenler Meydanı'ndaki açılışın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirileceğini dile getiren Uysal, "Bütün Çekmeköylüleri, özellikle bu hattan istifade edecek Sancaktepelileri, bütün İstanbulluları açılışımıza bekliyoruz." dedi.

Durak sayısı 16'ya yükselecek

Uysal, 7 istasyonun yer aldığı kısmın açılmasıyla, hattaki toplam durak sayısının 16'ya yükseleceğini söyledi. Söz konusu güzergahın yoğun olduğuna dikkati çeken Uysal, Ümraniye-Çekmeköy hattının devreye girmesiyle ulaşımda ciddi bir rahatlama olacağını düşündüğünü vurguladı. Başkan Mevlüt Uysal, hatta günlük ortalama 600-700 bin kişinin taşınacağını, hattın tam kapasite işlemesi için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 08:46
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