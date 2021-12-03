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Siyaset Üsküdar Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine doğalgaz faturası müjdesi!
Siyaset

Üsküdar Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine doğalgaz faturası müjdesi!

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ilçede ikamet eden üniversitesi öğrencilerinin evine gelecek doğalgaz faturalarını, kış boyunca Üsküdar Belediyesi'nin ödeyeceğini müjdeledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 23:58:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ilçedeki bir öğrenci evini ziyaret etti. Öğrencilerle çay içip, sohbet eden Başkan Türkmen, onlara "doğalgaz" müjdesi verdi.

'Kış boyunca biz ödeyeceğiz'

Hilmi Türkmen, "Üniversite eğitimi için İstanbul’a gelen ve Üsküdar’ımızda ikamet eden öğrencilere sıcacık bir müjdemiz var demiştim. Öğrenci evinde kalıyorsanız hemen belediyemize başvurun. Çünkü kış boyunca doğal gaz faturalarınızı biz ödeyeceğiz." dedi.

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