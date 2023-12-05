Üsküdar Belediyesi ve 15 STK’dan Gazze Kermesi

Üsküdar Belediyesi öncülüğünde 15 STK’nın başlattığı hayır kermesi ile elde edilen gelirler yaşam mücadelesi veren Gazze halkına insani yardım olarak ulaştırılacak.

Gazze halkına destek olabilmek için Üsküdar’dan Gazze’ye Gönül Köprüsü çağrısıyla toplamda 10 gün sürecek hayır kermesi devam ediyor. Kermesin geliri, Gazze'ye ulaştırılacak insani yardım paketlerine katkı sağlayacak.

Sadakataşı’ndan Gazze yararına 2 araç



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İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılar sonrası hayırseverler 2 otomobilin gelirini Gazze halkına yardım olarak ulaştırılması amacıyla Sadakataşı’na bağışladı. Dernek Üsküdar’dan Gazze’ye Gönül Köprüsü çağrısıyla gerçekleştirilen kermeste toplam değerleri yaklaşık 2 milyon TL olan araçların satışını gerçekleştirecek.

Gazze’de saldırıların yaşandığı ilk günden itibaren yardım çalışmaları gerçekleştiren Sadakataşı Derneği kermes alanında ayrıca yiyecek, meşrubat, kıyafet ve hediyelik ürünlerin satışını gerçekleştiriyor.

10 Aralık tarihine kadar sürecek

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kermes 10 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek. Kermese katılmak isteyen vatandaşlarımız saat 10.00 ile 22.00 arasında kermes alanını ziyaret edebiliyor.