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Üsküdar Belediyesi, Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

Üsküdar Belediyesi, kurban kesemeyen ihtiyaç sahibi 3 bin aileye 15 ton kurban eti dağıttı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:52
Üsküdar Belediyesi, Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

Üsküdar Belediyesi, kurban kesemeyen ihtiyaç sahibi 3 bin aileye 15 ton kurban eti dağıttı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bayramın en güzel yanı, kurban kesmek ve kesilen etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtmaktır. Biz de kurban kesemeyen vatandaşlarımızın evlerinde et kaynasın istiyoruz” dedi.


Üsküdar Belediyesi, kurban kesemeyen ihtiyaç sahibi 3 bin aileye Kurban Bayramı’nın ikinci gününde kurban eti dağıttı. Üsküdar Selimiye Atölyeler Caddesi’ndeki Belediye Aşevi’nde hazırlanan 15 ton kurban eti 5’er kilogramlık paketlere konuldu.



“3 bin aileye etleri teslim edeceğiz”


Kurban dağıtım işlemlerini yerinde takip eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bayramın en güzel yanı, kurban kesmek ve kesilen etleri ihtiyaç sahiplerine, komşulara dağıtmaktır. Biz de Üsküdar Belediyesi olarak 500 tane küçükbaş hayvan aldık. Onları gayet güzel bir şekilde hazırladı arkadaşlarımız. Bugün de tespit ettiğimiz 3 bin ihtiyaç sahibi aileye 5’er kilogram olacak şekilde paketler halinde evlerine teslim edeceğiz. İstiyoruz ki, kurban kesemeyen vatandaşlarımızın evlerinde çorbalarında bir et kaynasın. Çok da güzel oluyor, anlamlı oluyor” dedi.



“Bu akşam herkesin evinde et kaynayacak”


Başkan Hilmi Türkmen, “Hayır dua alıyoruz, biz de mutluyuz. Zaten bizim de bayramda amacımız budur” diyen Türkmen, “Biliyoruz ki insanlar bu yardımlaşmayı, dayanışmayı ne kadar çok zinde tutarlarsa, toplumdaki huzur ve mutluluk o kadar çok artacak demektir. Bugün ayarladığımız 3 tane soğuk hava depolu araçlarımızla birlikte Üsküdar’ın bütün mahallerine hijyenik ortamda hazırladığımız bu etleri evlere ulaştıracağız. Bu akşam herkesin evinde et kaynayacak. Ben de ‘afiyet olsun’ diyorum. Buradan herkesin bayramını tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.


Paketlenen etler belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götürülerek teslim edildi.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:52
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