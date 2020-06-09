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Aktüel

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen esnafla kahvaltıda buluştu

Yeniakit Publisher
2020-06-09 11:10:00 -
Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen esnafla kahvaltıda buluştu

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ilçedeki esnafla kahvaltıda bir araya geldi.

Uncular Cddde'sindeki esnafın düzenlediği kahvaltı programında gazetecilere açıklama yapan Türkmen, uzun bir aradan sonra ilçe esnafıyla buluştuklarını söyledi.

Organizasyonda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyduklarını anlatan Türkmen, "Esnafımıza hem teşekkür edeceğiz salgın sürecindeki kurallara harfiyen uymalarından dolayı hem de bu süreçten sonra burada, Uncular Caddesi'nde neler yapacağımızı paylaşacağız. Kovid-19 salgınından önce burada bazı projelerimiz vardı, salgın araya girince belli bir süre durdurduk." dedi.

Esnaf Serkan Sağdıç ise çok keyifli olduklarını belirterek, katılımından dolayı Türkmen'e teşekkür etti.

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