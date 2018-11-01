Üsküdar Anadolu, Erdoğan’dan yardım istiyor

Üsküdar Anadolu Spor Kulübü Başkanı Mustafa Dereci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istediklerini söyledi. Düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında konuşan Dereci, sözlerine kulübün tarihini anlatarak başladı. Dereci, “Üsküdar Anadolu Spor Kulübü, 1908 yılında Mehmed Burhaneddin yani Burhan Felek ile Dr.Hüdai Bey ve arkadaşları tarafından kuruldu. Galatasaray ve Fenerbahçe’den sonra Türkiye’nin resmi şekilde futbol oynanan üçüncü kulübüyüz. Beşiktaş, ilk spor kulübümüzdür ancak ilk yıllarında futbol lisansı yoktu. Dile kolay, 111 yıllık bir kulübüz. Dalya diyeli bile tam 11 yıl oldu” dedi.

"Övünçle bahsedeceğimiz yıllar var"

“Bu 111 yılda çok başarılı ve övünçle bahsedeceğimiz yıllarımız oldu” diyen Dereci, “Kuruluşumuz Fenerbahçe ile paraleldir. Yani Fenerbahçe ile kuruluşta kardeşiz. Anadolu Spor ismiyle kurulan kulübümüz 1900’lü yılların başında kurulmuş her kulüp gibi Kuvvay-i Milliye döneminde büyük katkı sağladı. O yıllarda kürek takımımız, Anadolu’ya silah ve insan taşıdı. Zaman içerisinde çeşitli nedenlerle ismimiz değişti ve son olarak Üsküdar Anadolu olarak yolumuza devam ediyoruz. Ama kuruluş tarihimiz hiç değişmedi” şeklinde konuştu.

Şu an İstanbul Süper Amatör Küme’de mücadele ettiklerini belirten Dereci, şunları söyledi: “Şu an için gruptaki yerimizin hiç de iç açıcı değil. Ancak, 5 yıl önce kulübü biz adeta sokaktan aldık. Azmettik, önce ikinci amatörden birinci amatöre, geçen sene de Süper Amatör’e çıktık. Süper Amatör’de kalmak için bütün elimizden geleni yapacağız.”

“Gösterilen arsa verilmedi”

Çok zorluk çektiklerini sözlerine ekleyen Dereci, “111yıllık kulübümüzün ne sahası var ne idare binası. Süper Amatör’e yükseldiğimizde kupamızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımıza gitmiştik. Kendisi de futbol oynadığı için Üsküdar Anadoluspor’dan haberdardı ancak hayatını devam ettirdiğini bilmiyordu. Yanındakilere emir verip, Üsküdar Anadolu’ya sahip çıkın’ dedi. Sonrasında bizi İBB Genel Sekreterliği’nden aradılar. Arsa gösterilirse saha ve tesis yapılacaklarını söylediler. Biz de Arsa tahsisi için Üsküdar Belediyesi’ne gittik. Ancak gösterilen arsanın tahsisi çıkmadı. Biz de tekrar Sayın Cumhurbaşkanımıza gidip, yeniden yardım isteyeceğiz. Kendisi de Üsküdarlı olduğu için Üsküdar Anadolu’ya sahip çıkacaktır” diye konuştu.

“Dikey değil yatay büyüyeceğiz”

Dereci şunları söyledi: “Biz futbol oynamak, şampiyon olmak değil gençlere spor yoluyla faydalı olmak istiyoruz. Bu sene hentbol takımımızı kurduk. İstanbul Gençler Ligi’nde Beşiktaş’la aynı gruptayız. Genç hentbolcularımızın maçlarına bir gelseniz de amatör ruhu bir görseniz... Şu anda grubumuzda ilk sırada Beşiktaş var, Üsküdar Anadolu ise üçüncü sırada. Biz hentbolde yakaladığımız bu başarıyı bütün amatör branşlara yaymak istiyoruz. Boğazın en uzun kıyı şeride sahip ilçeyiz ama ne kürek takımımız ne de yüzme takımımız var. Yüzmeden küreğe, basketboldan voleybola tüm takım sporlarında ve güreşten eskrime kadar bireysel sporlarda, spor okulu kurmak istiyoruz. Biz lig yükselerek değil, branşlarımızı çoğaltarak büyümek istiyoruz. Yani biz dikey değil yatay büyümek istiyoruz. Üsküdar Anadolu’nun genlerinde her türlü spor var ama imkânımız yok. Biz önce Üsküdarlılardan sonra da yöneticilerimizden Üsküdar Anadolu’ya sahip çıkmalarını istiyoruz. Üsküdarlıların takımı Üsküdar Anadoludur…”