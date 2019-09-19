USASEM Başkanı'ndan Alevilik mesajı: Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed (sav) olmadan Alevilik düşünülemez

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

"Aleviliğin kendi ruhundan saptırılmak istendiğini gözlemliyorum." diyen Erdoğmuş, "Hazreti Ali'nin olmadığı bir Aleviliği lanse etmeye çalışıyorlar. Selçuklu'dan, Osmanlı'dan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren baktığımız zaman Aleviler bu devletleri kuran ana unsurlardan birisidir." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed (SAV) olmadan Alevilikten bahsedilemeyeceğini belirten Erdoğmuş, şunları söyledi:

"Ali'siz Alevilik' diyerek Aleviliğin içini boşaltmaya çalışıyorlar. Bu durum asla kabul edilemez. Devletimizle Alevileri, Alevilerle de devleti barıştırmak ve kucaklaştırmak istiyoruz. Alevilik İslamiyet'in ve Kur'an'ın özüdür. Kur'an'ı kabul etmeden, Hazreti Muhammed (SAV)'ı yok sayarak bir Alevilik asla düşünülemez. Bu devlet hepimizin. Bu devleti kuran bizleriz. Alevi vatandaşlar da devletine mesafeli duramaz. Bu gibi oyunlara müsaade etmeyeceğiz."

Başkan Müseyip Erdoğmuş önümüzdeki ay içinde geniş katılımlı bir Alevilik Çalıştayı düzenleyeceğini de aktardı.