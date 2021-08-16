  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Lübnan'da misket bombası patladı!
Sivasspor'un 19 maçlık serisi son buldu
Şehir dolu yağışıyla beyaza büründü!
O ülkedeki kriz aileleri ‘erkeksiz’ bıraktı!
Gündem Uşak'taki orman yangınında 2 buçuk hektar alan kül oldu
Gündem

Uşak'taki orman yangınında 2 buçuk hektar alan kül oldu

Uşak’ta Sarıdere köyünde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, yangında yaklaşık olarak 2 buçuk hektar alan kül oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 21:16:00 -
Uşak'taki orman yangınında 2 buçuk hektar alan kül oldu

Uşak'ta Sarıdere köyünde ormanlık alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine yapılan ihbar sonucunda yangın yerine 3 helikopter, 9 arazöz, 3 su tankeri, 1 dozer ve 2 ilk müdahale aracı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ayrıca yangın yerine Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin de giderek yangın yerinde incelemelerde bulundu. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı hızlı ve titiz müdahalenin ardından yangın fazla büyümeden söndürüldü. Yangında yaklaşık olarak 2 buçuk hektar alanın kül olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay