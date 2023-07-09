Uşak’ta yaşayan Ukraynalı kadın Müslüman oldu
Ukrayna’dan öğrenci değişimi programıyla Uşak’a gelen Olena Tskunova Akdaş Müslüman olup “Reyyan” ismini aldı.
Öğrenci Değişim Programı ile geldiği Uşak’ta 6 yıl önce evlenen, 3 ile 4 yaşlarında 2 çocuk annesi ve 5 aylık hamile Olena Tskonova Akdaş (26), eşi Ömer Akdaş ile Uşak Müftülüğüne giderek, Müslüman olmak istediğini bildirdi.
Kelime-i şehadet getiren Akdaş, İhtida Belgesi’ni İl Müftüsü Burhan Çakır’dan aldı.
Akdaş, Müslüman olarak “Reyyan” ismini kullanmak istediğini belirtti.
Müftü Çakır, Akdaş’a Kur’an-ı Kerim hediye etti.
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