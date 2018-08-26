Uşak’ta trafik kazası: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaza, sabaha karşı Orhan Dengiz Bulvarı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ulubey yolundan Dörtyol istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün henüz tespit edilemediği 06 P 8451 plakalı otomobil aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki minibüse arkadan çarptı.

Kazada yolcu olarak ön koltukta oturan Abdülkadir Özker (26) araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile zorlukla çıkarılan ağır yaralı Özker kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aracın arka koltuğunda oturan Ayfer Yılmaz (25) ve Sevda Aktürk (28)’te vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak olay yerine gelen 112 Acil yardım ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan kadınlar Uşak Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kadınların hayati tehlikesi devam ediyor.

Kazada aracı kullanan ve henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsü ise yaralı arkadaşlarını kaza yerinde bırakarak kayıplara karıştı.

Ayrıca kazada park halinde bulunan 3 araçta maddi hasar oluştu.

Polis, kaçan sürücünün yakalanması için arama çalışması başlatırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.