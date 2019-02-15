Uşak'ta rehine operasyonu! 1 şehit
Uşak'ta birlikte yaşadığı kadını rehin alan şüpheli, olay yerine sevk edilen polislerle çatıştı. Olayda 1 polis memuru şehit olurken, şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi.15 Şubat 2019 Cuma 09:25
Uşak'ta bir kişi, bugün sabah saatlerinde birlikte yaşadığı kadını rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
1 polis şehit
Ancak şüpheli, gelen polislere ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunla göğsünden vurulan polis memuru, olay yerinde şehit oldu.
Polislerin de karşılık verdiği şüpheli, vurularak yaşamını yitirdi.
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