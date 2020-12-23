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Aktüel Uşak'ta polislerden sokak hayvanları için farkındalık çalışması
Aktüel

Uşak'ta polislerden sokak hayvanları için farkındalık çalışması

Yeniakit Publisher
2020-12-23 11:06:47 -
Uşak'ta polislerden sokak hayvanları için farkındalık çalışması

UŞAK (AA) - Uşak'ta polis ekipleri, kentin çeşitli noktalarına pankart asarak, vatandaşlardan sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalarını istedi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kentin işlek noktalarına, "Merhametimiz, insanlığımızın ölçüsüdür. Lütfen sokak hayvanlarına sahip çıkalım" ve "Lütfen bu zor günlerde sokak canlarına sahip çıkalım" yazılı pankartlar astı.

Şehirdeki billboardlarda da sokak hayvanları konusunda bilgilendirici görseller yayımlandı.

Kentin çeşitli noktalarına konulmuş mama kaplarına, ekiplerce yiyecek bırakıldı.


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