Yerel Uşak'ta otomobil yayalara çarptı: 3 ölü
Yerel

Uşak'ta otomobil yayalara çarptı: 3 ölü

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Uşak'ta otomobil yayalara çarptı: 3 ölü

Uşak'ın Eşme ilçesi yakınlarında, Eşme-Uşak kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye otomobil çarptı. Kazada karı koca olduğu öğrenilen 3 yaya yaşamını yitirirken, dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde bulunan Eşme-Uşak kara yolunda korkunç bir trafik kazası yaşandı. B.F.S. yönetimindeki otomobil, Ahmetler köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yayaya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZADA KARı KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, otomobilin çarptığı yayalardan Mehmet Karaman ve Ayşe Dulay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan Ramazan Dulay ise ambulansla kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Ramazan Dulay ile Ayşe Dulay’ın evli oldukları öğrenildi.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü B.F.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza anının çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kişiden 3'üne otomobilin çarpma anları yer aldı.

 

