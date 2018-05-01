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Uşak'ta motosiklet ile ticari araç çarpıştı: 1 ölü

Uşak'ta, ters yönde ilerleyen motosiklet ile ticari aracın çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Ömer Karatay hayatını kaybetti.

01 Mayıs 2018 Salı 09:54
Uşak'ta motosiklet ile ticari araç çarpıştı: 1 ölü

Kaza, dün saat 02.30 sıralarında İslice Mahallesi 1'inci Dere Sokak'ta meydana geldi. Ömer Karatay idaresindeki 48 YS 552 plakalı motosiklet ters yöne seyir halindeyken, karşı yönden gelen M.T. yönetimindeki 64 AAE 042 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Karatay ağır yaralanırken, ticari araç ise Tarakçı Çıkmazı'nda bulunan işyerlerine çarparak durabildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Karatay'ı ambulansla Uşak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Karatay, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, kaza anı çevredeki işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan M.T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 09:54
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