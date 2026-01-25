Uşak’ta Feci Kaza: Cipin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti!
Uşak’ta yol kenarında yürürken bir cipin çarpması sonucu ağır yaralanan 66 yaşındaki Birol Ertuğrul, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Kaza, Uşak merkezine bağlı Bozkuş köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki İ.Ç. idaresindeki 64 FL 808 plakalı cip, seyir halindeyken yol kenarında yürümekte olan 66 yaşındaki Birol Ertuğrul’a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaşlı adam ağır yaralandı.
HASTANEDE ACI HABER GELDİ
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Birol Ertuğrul, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazanın ardından 22 yaşındaki cip sürücüsü İ.Ç., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazanın oluş nedeni ve ihmal olup olmadığına dair geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.