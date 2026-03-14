Herkes bu hareketi yapıyor ya siz? Alzheimer riskini tetikleyebileceği araştırması...
Çağımızın en büyük hastalıklarından olan alzheimer için yapılan araştırma farklı bir boyut kazandı.
Sıradan bir alışkanlık sandığınız o hareket, beyninizin savunma hattını düşürüyor olabilir mi? Araştırmalar burun karıştırmanın sadece hijyenik bir sorun olmadığını bakterilerin koku siniri üzerinden beyne sızarak Alzheimer riskini tetikleyebileceğini ortaya koydu.
Son yıllarda sıradan bir rutin olarak kabul edilen bir davranış, nöroloji uzmanlarının radarına girdi. Çoğu insanın gün içinde farkında bile olmadan sergilediği bu alışkanlık, artık sadece bir "huy" değil, beyin sağlığına dair kritik bir gösterge olarak inceleniyor.
Toplumun büyük bir kesimini ilgilendiren çarpıcı bir veri gün yüzüne çıktı. Araştırmalar, insanların yaklaşık ?’ının hayatının bir döneminde burun karıştırma davranışını sergilediğini, bazılarının ise bu eylemi günde birkaç kez tekrarladığını gösteriyor. Ancak uzmanlar, "masum" görülen bu alışkanlığın ardındaki hijyen risklerine karşı ciddi uyarılarda bulunuyor.
Uzmanlar, kirli ellerle burun içine yapılan müdahalelerin hafife alınmaması gereken tıbbi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Parmak uçlarındaki bakterilerin burun boşluğuna taşınması, vücudun en hassas giriş noktalarından birinde zincirleme reaksiyonlara neden oluyor.
Bilim dünyasını asıl alarma geçiren ve araştırmaların seyrini değiştiren ihtimal, fiziksel tahrişin çok ötesine geçiyor. Uzmanlar artık şu kritik sorunun yanıtını arıyor: Burun içindeki hassas dokunun zedelenmesi, patojenlerin doğrudan beyne sızması için korumasız bir giriş yolu mu yaratıyor?
Yeniçağ'ın haberine göre; Nöroloji Uzmanı Doç.Dr. Rahşan İnan, araştırmacıların üzerinde durduğu en önemli konulardan birinin 'burun-beyin hattı' olarak adlandırılan doğrudan bağlantı olduğunu anlattı. Burun boşluğu ile merkezi sinir sistemi arasında bulunan bu yolun özellikle koku siniri aracılığıyla beynin bazı bölgelerine ulaşabildiğini aktardı.
Bilim insanlarına göre burun içindeki dokular zarar gördüğünde bazı patojenler bu yolu kullanarak beyne varabilir. Uzmanlar, öyle bir durumda oluşabilecek iltihaplanmanın, Alzheimer hastalığının en bilinen biyolojik göstergelerinden biri olan amiloid plaklarının oluşumunu tetikleyebileceği meselesi üzerinde duruluyor.
Yapılan deneyler, solunum yollarını hedef alan Chlamydia pneumoniae bakterisinin oldukça sinsi bir rota izlediğini ortaya koydu. Fareler üzerinde gözlemlenen bu süreçte bakterinin burun içindeki koku alma sinirini adeta bir otoyol gibi kullanarak doğrudan beyne sızabildiği saptandı. Bu protein parçacıkları zamanla bir araya geliyor. Yapışkan plaklar oluşturuyor ve bu süreç beyin hücrelerinin zarar görmesine, hafıza kaybına hatta demansa yol açtığı dile getiriliyor.
