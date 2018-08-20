THY - İstanbul
0553 313 94 23

Uşak’ta faciadan dönüldü: 9 kişi yaralandı

Uşak'ta kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada araçta bulunan 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 16:59
Uşak’ta faciadan dönüldü: 9 kişi yaralandı

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olaması nedeniye karayollarında yaşanan yoğunluk kazaları da beraberinde getirdi. Uşak’ta facianın eşiğinden dönülen bir kaza da Banaz ilçesi girişinde meydana geldi. Metin Özdemir idaresindeki 03 KP 158 plakalı hafif ticari araç Banaz Sanayi Sitesi yakınlarında yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedilirken, yaralılar Banaz ve Uşak’taki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazada takla atarak şarampole yuvarlanan araçta bulunan 5’i çocuk toplam 9 kişi yaralandı. Yaralı çocuklarının hayati tehlikesi bulunmazken, araçta bulunan diğer 3 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 16:59
  1. Uşak
  2. uşak
  3. hafif ticari araç
  4. kaza
  5. yaralı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güney Koreli bloggerlar Hatay sofrasında
    1. Güney Koreli bloggerlar Hatay sofrasında
    2. Dev şirket İran'dan çekilme kararı aldı
    3. Kılıçdaroğlu'ndan Uras'ın eşine taziye..
    4. Dünya İnsani Yardım Günü
    5. Arefe günü acı haber! Akıma kapılan..
    6. Avcılar'da 5 katlı binada yangın!..
    7. Yerli Düşünce Derneği Zaferler Ayı..
    8. Tatil beldesi Bodrum'da şok görüntü!..
    9. Türkiye, ABD'yi uluslarası yargıya..
    10. Yolda yürürken kalp krizi geçirip can..
    11. Mesut Özil'e küstah saldırı: Irkçılık..
    12. Almanya bu yılı da lider kapatacak!..
    13. Görevi bugün devraldı! Yeni dönem..
    14. ABD ile Irak arasında kritik görüşme!
    15. Tamamı yerli ve milli… Türkiye..
    16. Beşiktaş dev transferi bitirdi! İşte..
    17. Fransa'da şarbon alarmı!
    18. Şanlıurfa'da otomobil istinat duvarına..
    19. Sergey Lavrov: Rusya ve Türkiye..
    20. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliğine..
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları Ankara
    Kurban fiyatları Ankara
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda