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Aktüel Uşak'ta evde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı
Aktüel

Uşak'ta evde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 10:52:03 -
Uşak'ta evde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta bir evde doğal gaz kaynaklı olduğu öne sürülen patlama nedeniyle karı koca yaralandı.

Kemal Öz Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katında patlama meydana geldi.

Evde bulunan Cihan ve Fatma Özer çifti yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı çift olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Patlamanın doğal gaz sıkışması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

Uşak'ta dün yarım saat arayla 2 evde patlama meydana gelmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

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