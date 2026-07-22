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Yerel Uşak'ta dut toplamak isterken çatıdan düşen talihsiz adam feci şekilde can verdi!
Yerel

Uşak'ta dut toplamak isterken çatıdan düşen talihsiz adam feci şekilde can verdi!

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Uşak'ta dut toplamak isterken çatıdan düşen talihsiz adam feci şekilde can verdi!

Uşak'ın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dördüncü Avcı Sokak'ta bulunan iki katlı evde dehşet verici bir kaza meydana geldi. Bahçesindeki dut ağacından meyve toplamak amacıyla iki katlı binanın çatısına çıkan 57 yaşındaki Ahmet Çalkan, bir anlık dengesini kaybederek sert zemine çakıldı.

Uşak'ta dut toplamak için çıktığı çatıdan düşen 57 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dördüncü Avcı Sokak'ta bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Çalkan (57), bahçedeki dut ağacından meyve toplamak amacıyla evin çatısına çıktı. Dengesini kaybeden Çalkan, çatıdan zemine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çalkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Çalkan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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