0553 313 94 23

Uşak’ta deri alanında yeni bir protokol imzalandı

Uşak Üniversitesi Deri Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi ve özel bir şirket arasında, tasarım, ortak projeler, fuar, bilim-teknik faaliyetleri ve katalog faaliyetleri gerçekleştirildi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:21
Uşak’ta deri alanında yeni bir protokol imzalandı

Uşak Üniversitesi Deri Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi ve özel bir şirket arasında, tasarım, ortak projeler, fuar, bilim-teknik faaliyetleri ve katalog faaliyetleri gerçekleştirildi.


Toplantıya, Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Şefik Baran Tarhan, deri ve tekstil alanı müdür yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Beyhan Pamuk ve Dr. Öğretim Üyesi Şengül Erol ve firma sahibi Alkan Komut katıldı. Protokol kapsamında gerçekleşen toplantıda, DTS Tasarım Merkezi ile hangi ortak tasarımların yapılabileceği konusunda görüşmeler yapıldı. Görüşmede, DTS Merkezi tarafından hazırlanan tasarımlar firma sahibi Alkan Komut tarafından incelenerek beğenilen 3 tasarımın teslimi yapıldı.



“İşbirliklerimiz artarak devam ediyor”


Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, DTS Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin sanayi ve kamu kurumlarıyla olan çalışmalarını ve yeni işbirliklerini tüm hızıyla devam ettirdiğini belirtti. DTS Tasarım Merkezi’nin kurulduğu günden itibaren bölgedeki sanayi kuruluşlarına yüksek katma değerli ürün tasarım desteği sağlamaya başladığını belirterek, "Tasarım merkezimizde, deri, tekstil ve seramik alanlarındaki sektörler ile senkronize olarak istihdamı arttırmaya ve ithalatı azaltmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Seramik fabrikalarına ve deri-tekstil alanında 3D ürün tasarımı, sanat ve zanaattan yola çıkarak yerel kimlikli ürün tasarımı, Ar-Ge faaliyetleri, danışmanlık hizmetleri gibi konularda destek vermeye başladık. Destek olan tüm kurum, kuruluş ve sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Hep söylüyorum el birliği ile ’Uşak’ı tasarımın başkenti’ yapacağız.’ dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:21
  1. bilim
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çaykur Rizespor’dan alt yapı rekoru
    1. Çaykur Rizespor’dan alt yapı rekoru
    2. Pasinler’de trafik Kazası: 1 ölü
    3. Mesut Barzani'den "Kerkük meselesi"..
    4. İTÜ OTAM, elektrikli ve sürücüsüz..
    5. Vatandaşlardan Beyazgül’e teşekkür
    6. Palentoloji bilimi Kayseri’yi inceliyor
    7. DADDRalli Altınpost’un peşinde
    8. Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
    9. Uşak’ta deri alanında yeni bir..
    10. TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! İtfaiye..
    11. Kaymakam Okatan, öğrencilerle şehit..
    12. Otomotiv üretimi ilk 6 ayda yüzde 13..
    13. Beşiktaş’ta hazırlıklar devam etti
    14. İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu..
    15. Vali Çakacak’ın 15 Temmuz Demokrasi ve..
    16. Türkiye'den flaş KKTC açıklaması! "Tam..
    17. Uçhisar Belediye Başkanı Süslü,..
    18. KAYSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim..
    19. Abdullah Ağar: Doğa katliamcısı kahpe..
    20. Türkiye'den KKTC Cumhurbaşkanı..
    21. Mersin’de parkomat uygulaması yeniden..
    22. İngiliz polisinden basına "sızıntı..
    23. Zeytinliklere gizlenen göçmenler..
    24. Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 5..
    25. Günlük 800 ton buğday ve arpa..
    26. Boks ve kick boks öğrenmek isterken,..
    27. Sivas’ın en işlek caddesinde çıkan..
    28. Daire fiyatına tespih
    29. TOKİ satışları toki başvuruları TOKİ..
    30. Fırıncılardan maya şirketlerine zam..
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum