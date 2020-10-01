  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Uşak'ta bir kişi elindeki köstebek tabancasının ateş alması sonucu öldü
Aktüel

Uşak'ta bir kişi elindeki köstebek tabancasının ateş alması sonucu öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-01 21:12:59 -
Uşak'ta bir kişi elindeki köstebek tabancasının ateş alması sonucu öldü

UŞAK (AA) - Uşak'ta 77 yaşındaki yaşlı adam elindeki köstebek tabancasının ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Kaşbelen köyünde yaşayan Ali Osman Akkaya (77), evinde merdivenlerden indiği sırada elindeki köstebek tabancasının ateş alması sonucu başından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Akkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Akkaya'nın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
EBA’da sorun yok
Eğitim

EBA’da sorun yok

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Dönmez, “Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) ilişkin bir sorun bu..
Büyük kuşatma resmen başladı! İşgalci Ermenistan askerleri kaçacak delik arıyor
Gündem

Büyük kuşatma resmen başladı! İşgalci Ermenistan askerleri kaçacak delik arıyor

Kahraman Azerbaycan ordusu işgalci Ermenistan'ı 4 günde darmaduman etti. Ermenistan askerleri kaçacak delik ararken Azerbaycan ordusu işgal ..
Rus Wagner'den ilginç açıklama: Türkiye'nin buna hakkı var
Dünya

Rus Wagner'den ilginç açıklama: Türkiye'nin buna hakkı var

Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in sahibi olduğu iddia edilen Yevgeniy Vikrotoviç Prigojin, Türkiye'nin Ermenistan meselesine müdahil olma ..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay